Pilavınız Lapa Oluyorsa Birde Böyle Deneyin! Pilavınızın Kusursuz Olsun İstiyorsanız Bunları Yapın!

Kusursuz pilavın bir diğer püf noktası ise; mutlaka önceden ıslatılmış olmasıdır. Burada önemli olan pirincin nişastasının çıkmasıdır. Pirincinizi en az 2 saat önceden ılık suda bekletin. Çok daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız pirincinizi geceden de ıslayabilirsiniz.