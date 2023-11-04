Pilavınız Lapa Oluyorsa Birde Böyle Deneyin! Pilavınızın Kusursuz Olsun İstiyorsanız Bunları Yapın!
Pilavınızın tane tane, kusursuz olmasını istiyorsanız bu dediklerimizi mutlaka yapın! Lapa pilava son! Bu püf noktaları sayesinde pilavınız tane tane dökülecek! İşte kusursuz bir pilav için yapmanız gerekenler…
Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasındadır. Pilav yapımı ne kadar kolay gibi gözükse de lapa olmaya çok müsait bir yemektir. Bu yüzden pilav yaparken belli püf noktalarına dikkat etmek gerekir.
Pilav, gerek özel misafirlere, gerek geleneksel aile sofralarına, gerek mevlitlere gerekse de özel günlerde sıkça tercih edilen bir yemek türüdür. Hiçbirimiz pilavımızın lapa olmasını istemeyiz. Aksine hepimiz pilavımızın tane tane kusursuz görünmesini isteriz. Peki, kusursuz pilav nasıl yapılır? İşte kusursuz pilav yapmanın püf noktaları…
Kusursuz bir pilavın ilk püf noktası; iyi bir pirinçten geçer. Pirinciniz ne kadar iyi olursa pilavınızda o kadar iyi olacaktır. Pilavınızda kusursuz bir sonuç elde etmek istiyorsanız baldo pirinci tercih etmelisiniz. Baldo pirinç pilavınızın güzelce şişip tane tane olmasını sağlayacaktır.
Kusursuz pilavın bir diğer püf noktası ise; mutlaka önceden ıslatılmış olmasıdır. Burada önemli olan pirincin nişastasının çıkmasıdır. Pirincinizi en az 2 saat önceden ılık suda bekletin. Çok daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız pirincinizi geceden de ıslayabilirsiniz.