Pirinç Kullanırken İki Kere Düşünün! Pirincin İçerisindeki Zehir Tehdit Oluşturuyor!

Pirinç kullanırken buna mutlaka dikkat edin! Pirincin içerisinde zehirli maddelerin bulunduğunu biliyor muydunuz? Bundan böyle pirinç kullanırken iki kere düşüneceksiniz! İşte pirinçteki zehirden kurtulmanızın yolu…

Pirinç Kullanırken İki Kere Düşünün! Pirincin İçerisindeki Zehir Tehdit Oluşturuyor!
Pirinç Kullanırken İki Kere Düşünün!
Editör: Selime Albayrak
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Pirinç, sofralarımızda ve mutfağımızda sıklıkla kullandığımız bakliyatlar arasındadır. Özellikle pilavlar için kullanılan pirinç, herkesin sevdiği bir besin kaynağıdır. Besin değeri yönünden oldukça zengin olan ve içerisinde birçok vitamini bulunduran pirinç, oldukça sağlıklı bir besindir. Fazlası zarar azı karar pirincin doğru kullanımı da oldukça önemli.

Neredeyse hemen hemen herkesin sofralarında bulunan pirinç, büyük tehlike taşıyor. Doğru kullanılmayan ve pişirilmeyen pirinç yüksek oranda zehir arsenik taşıyor. Gelin zehir arseniğin pirince olan zararına bakalım…Pirinçteki Büyük Tehlike

Pirinçlerdeki Büyük Tehlike!

Arsenik, toprakta doğal olarak bulunan kanserojen bir maddedir. Pirinç ise, doğası gereği sulak yerlerde yoğun su ile yetişen bir bitki türüdür. Pirincin yetiştiği sulak bölgeler, aynı zamanda arsenik konsantrasyonunun da en fazla bulunduğu bölgelerdir. Pirinç, su içerisinde çözünmüş halde bulunan arseniği kökleri aracılığıyla emerek tanelerine taşımaktadır. Arseniğin toksik semptomlarının gelişmesi genellikle uzun zaman alır. Uzun süreli yutulması kanser, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve düşük zeka dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları riskini artırabilir. Sıkça pirinç tüketenler fazla arseniğe maruz kalırlar ve uzun süre sonunda çeşitli hastalıklarla karşılaşırlar. Arsenik tehlikeli elementler arasındadır. Pirinci sık tüketenler ise yavaş yavaş kendini zehirlemektedir.

Pirinçteki Zehir Nasıl Gider?

Pirinçteki Zehir Arsenikten Nasıl Kurtulabiliriz?

Pişireceğiniz pirinci iyice kaynamış suda en az 2 saat bekletin. Bu aşamada yüksek oranda arsenik pirinçten suya geçmektedir. Daha sonra beklettiğiniz suyu döküp, pirinçlerinizi bol suda tekrar yıkayın. Bu şekilde pirinçlerinizdeki zehirli arsenik oranı yüzde seksen oranında azalmış olacaktır. Böylece pirinç tüketirken oldukça dikkatli ve temkinli olmalısınız!

Pilavınız Lapa Oluyorsa Birde Böyle Deneyin! Pilavınızın Kusursuz Olsun İstiyorsanız Bunları Yapın!Pilavınız Lapa Oluyorsa Birde Böyle Deneyin! Pilavınızın Kusursuz Olsun İstiyorsanız Bunları Yapın!Pratik Bilgiler
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