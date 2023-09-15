Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: hem beyne ve hafızaya hem vücuda ve sindirim sistemine şifa gibi gelen 3 mucize baharat!
Hafıza ve sindirim sistemi sorunları günümüzün yaşam tarzıyla gittikçe artmaya başladı. Her şeyin olduğu gibi bunların da doğal çözümü var! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: hem beyne ve hafızaya hem vücuda ve sindirim sistemine şifa gibi gelen 3 mucize baharat!
Sağlık alanında önemli bilgiler sunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, özellikle beyin sağlığına olumlu etkileri olan üç önemli baharatı açıklıyor. Günümüzde düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stres, uyku düzensizlikleri ve aşırı ekran kullanımı gibi faktörler, birçok kişinin hafıza kaybı gibi zihinsel sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Bu baharatlar, unutkanlık gibi zihinsel sorunlarla başa çıkmada yardımcı olabilir.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: hem beyne ve hafızaya hem vücuda ve sindirim sistemine şifa gibi gelen 3 mucize baharat!
ZERDEÇAL
Zerdeçal, BDNF hormon seviyelerini artırarak yaşa bağlı beyin fonksiyonlarının bozulmasını azaltmada yardımcı olan bir baharattır. Bu nedenle hafıza güçlendirilmesine katkı sağlar ve beyinde yeni hücre oluşumunu teşvik eder.
Güçlü ve doğal bir antioksidan olan zerdeçal, tarih boyunca tedavi amacıyla kullanılmıştır. Bu kök bitkisi, beyin oksijenlenmesini artırır, bilgiyi öğrenmeyi ve işlemeyi destekler.
SAFRAN
Antioksidan açısından zengin olan safran, yaşa bağlı zihinsel bozukluklarla mücadelede faydalı olabilir. Ayrıca hafıza kaybına karşı etkili bir destek sunar.