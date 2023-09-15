Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: hem beyne ve hafızaya hem vücuda ve sindirim sistemine şifa gibi gelen 3 mucize baharat!

Sağlık alanında önemli bilgiler sunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, özellikle beyin sağlığına olumlu etkileri olan üç önemli baharatı açıklıyor. Günümüzde düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stres, uyku düzensizlikleri ve aşırı ekran kullanımı gibi faktörler, birçok kişinin hafıza kaybı gibi zihinsel sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Bu baharatlar, unutkanlık gibi zihinsel sorunlarla başa çıkmada yardımcı olabilir.