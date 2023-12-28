Rahatsız Edici Rutubet ve Kokudan Kurtulun! Bu Yöntem Evinizdeki Rutubet ve Kötü Kokuyu Ortadan Kaldıracak

Rutubet ve koku, başta havasız kalma soru olmak üzere birçok sorundan kaynaklanabilir. Ve oluşan rutubet ve koku evin aurası değiştirir ve neredeyse oturulmaz hale getirir. Peki bu sorunla nasıl baş edilir? İşte cevabı...

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Rahatsız Edici Rutubet ve Kokudan Kurtulun! Bu Yöntem Evinizdeki Rutubet ve Kötü Kokuyu Ortadan Kaldıracak - Resim: 1

Özellikle havasız kalan ortamda oluşmaya başlayan küf ve rutubet, bir süre sonra bakteri oluşumuna neden oluyor ve insan sağlığını tehlikeye atıyor. Peki bu sorunla nasıl baş edilir? İşte cevabı...

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Rahatsız Edici Rutubet ve Kokudan Kurtulun! Bu Yöntem Evinizdeki Rutubet ve Kötü Kokuyu Ortadan Kaldıracak - Resim: 2

YÖNTEMİ ÇOK BASİT

Bu yöntem oldukça basit ve evde bulunan malzemeler ile uygulanmakta. İhtiyacımız olan; ılık su, 3 yemek kaşığı karbonat ve 1 fincan kadar beyaz sirke. 

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Rahatsız Edici Rutubet ve Kokudan Kurtulun! Bu Yöntem Evinizdeki Rutubet ve Kötü Kokuyu Ortadan Kaldıracak - Resim: 3

Uygulanışı; 

- Bir kovanın içine  ılık su, 3 yemek kaşığı karbonat ve 1 fincan kadar beyaz sirke. ekleyin.

- Malzemeler homojen olana kadar karıştırın.

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Rahatsız Edici Rutubet ve Kokudan Kurtulun! Bu Yöntem Evinizdeki Rutubet ve Kötü Kokuyu Ortadan Kaldıracak - Resim: 4

- Elde edilen karışımı kolayca uygulayabileceğiniz bir sprey kutusuna koyun.

- Ardından küf ve rutubet oluşan bölgelere püskürtülerek bir bez ile güzelce temizleyin.

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