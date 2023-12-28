Rahatsız Edici Rutubet ve Kokudan Kurtulun! Bu Yöntem Evinizdeki Rutubet ve Kötü Kokuyu Ortadan Kaldıracak
Rutubet ve koku, başta havasız kalma soru olmak üzere birçok sorundan kaynaklanabilir. Ve oluşan rutubet ve koku evin aurası değiştirir ve neredeyse oturulmaz hale getirir. Peki bu sorunla nasıl baş edilir? İşte cevabı...
Özellikle havasız kalan ortamda oluşmaya başlayan küf ve rutubet, bir süre sonra bakteri oluşumuna neden oluyor ve insan sağlığını tehlikeye atıyor. Peki bu sorunla nasıl baş edilir? İşte cevabı...
YÖNTEMİ ÇOK BASİT
Bu yöntem oldukça basit ve evde bulunan malzemeler ile uygulanmakta. İhtiyacımız olan; ılık su, 3 yemek kaşığı karbonat ve 1 fincan kadar beyaz sirke.
Uygulanışı;
- Bir kovanın içine ılık su, 3 yemek kaşığı karbonat ve 1 fincan kadar beyaz sirke. ekleyin.
- Malzemeler homojen olana kadar karıştırın.
- Elde edilen karışımı kolayca uygulayabileceğiniz bir sprey kutusuna koyun.
- Ardından küf ve rutubet oluşan bölgelere püskürtülerek bir bez ile güzelce temizleyin.