Saksı dibine koyun. Çiçeklerde oluşan böcek ve küçük sinekleri bile yok ediyor

Çiçekler baharın gelişiyle birlikte doğanın en güzel armağanlarından biridir. Ancak, çiçeklerin altında oluşan böceklenme sorunu, baharın keyfini kaçırabilir. Bu nedenle, çiçeklerin altındaki böceklenme sorunu hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sorunu nasıl çözebileceğinizi bilmek önemlidir.

Böceklenme, bitkilerin toprağındaki organik maddelerin ayrışması sonucu oluşan bir süreçtir. Bu süreçte, toprakta bulunan bakteri ve mantarlar organik maddeleri parçalar ve böylece bitkilerin beslenmesi için gerekli olan mineralleri açığa çıkarır. Ancak, bu süreçte ortaya çıkan gazlar, kötü kokulara neden olabilir ve böceklerin çoğalmasına zemin hazırlar.

Çiçeklerin altındaki böceklenme sorununu çözmek için yapmanız gerekenleri bu içerikte derledik.

Çiçeklerinizin sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamak için düzenli olarak sulama, gübreleme ve budama yapmayı da unutmamak gerekiyor. Tüm bunlara rağmen çiçeklerde böceklenme ve küçük sinek sorunu oluşabiliyor.

ÇİÇEKLERDE OLUŞAN BÖCEKLENME SORUNU NASIL GİDERİLİR?

Saksı çiçeklerinin toprağındaki böceklerden kurtulmak için doğal ve etkili bir yöntem arıyorsanız, hazırladığımız bu içerik tam size göre. Saksı dibindeki böcekler, bitkilerin köklerine zarar vererek solmalarına ve ölmelerine neden olabilmektedir. Bu böcekleri yok etmek için kimyasal ilaçlar kullanmak hem çevreye hem de sağlığınıza zararlı olabildiği gibi önerilen bir yöntem değildir. Bu nedenle, evde kolayca hazırlayabileceğiniz organik bir karışım kullanmanızı tavsiye etmekteyiz

Çiçek diplerinde oluşan böcekler için organik karışım tarifi:

- 1 litre su

- 2 yemek kaşığı arap sabunu

- 1 yemek kaşığı sirke

- 1 yemek kaşığı tuz

Bu malzemeleri bir sprey şişesinde iyice karıştırın. Karışımı saksı çiçeklerinin toprağına ve yapraklarına püskürtün. Bu işlemi haftada bir kez tekrarlayın. Arap sabunu, sirke ve tuz, böcekleri öldürerek bitkilerinizi koruyacaktır.

Saksı dibindeki böceklerden kurtulmanın bir başka yolu da sigara izmariti kullanmaktır. Sigara izmariti, böcekleri hastalanıp öldüren nikotin içerir. Bir pet şişenin içine 7-8 tane kullanılmış sigara izmariti atın ve üzerine su doldurun. 2 gün bekletin ve su çay rengine dönünce saksı çiçeklerinin toprağına dökün. Böylece böcekleri kaçırabilirsiniz.

ALTERNATİF KARIŞIM

Yeniakit.com.tr sitesinde ise çiçek diplerinde oluşan böcek ve sineklere karşı sarımsak suyu önerildi.

Uygulama nasıl yapılacak?

Sarımsak, anti-bakteriyel özelliği ile bakteri oluşumuna karşı etkilidir ve çiçek toprağının sineklenmesini ortadan kaldıracak bir çözümdür. Sıktığınız sarımsak suyunu çiçeğinizin toprağına dökün. Hatta çiçeğinizin yapraklarına bu suyu sıkın. Sarımsak suyunun keskin kokusu sinekleri rahatsız ederek kaçıracaktır.

Fotoğraflar: youtube.com - Kaynak: Yeniakit.com.tr- Derleme: Uskuphaber.com - ulusal.com.tr