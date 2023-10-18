Saksıya Bir Adet Koyduğunuzda 10 Çiçek Çıkartan Muhteşem Formül! Bu Karışımları Çiçeklerinize Verin ve Muhteşem Etkiyi Görün!

Evde çiçek ve bitki yetiştirmek oldukça zevkli olsa da bir hayli zordur. Bebek gibi ilgi isteyen ve doğru bir şekilde bakımları yapılmayan çiçek ve bitkiler ölür. Sizlerde çiçeklerinizin canlı ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız aşağıda vereceğimiz formülleri denemeden geçmeyin.

Muhteşem Çiçek Canlandırma Formülleri

Çiçekleri sevmeyen yoktur. Hayatınızın her alanında gerek evinizde, gerek bahçenizde, gerekse balkonlarınızda itinayla bakımını yaptığınız çiçeklerin solması sizi korkutmasın! Evinizde rahatlıkla bakımını yapabileceğiniz ve ölmüş çiçeklerinizi bile canlandıracağınız muhteşem formüller mevcut. Çiçek beslemek, birçok insanın hobisi olan aynı zamanda enerji yükselten bir aktivitedir. Çiçekseverler, çiçeklerini her zaman canlı ve sağlıklı görmek ister. Fakat bazen çiçekler ne kadar iyi bakılsa da solabilir ve ölebilir. Bu durumda yapacağınız çok basit formüllerle çiçeklerinizi yeniden canlandırabilirsiniz. Çiçek canlandıran ve canlı çiçekleri coşturan formüller detaylarıyla birlikte yazımızda. Sizde çiçeklerinizin güzelce büyümesini, canlanmasını ve daha sağlıklı görünmesini istiyorsanız bu formülleri mutlaka deneyin!

Aspirin Formülü

Neredeyse her evde bulunan aspirinle çiçeklerinizin canlanmasını, parlak görünmesini ve hızlıca büyümesini sağlayabilirsiniz.

7 litre suyun içerisine 2 tane ezilmiş aspirini koyun ve karıştırın.

Elde etmiş olduğunuz aspirinli su karışımını çiçeklerinizin dibine dökün.

3 haftada bir bu karışımı düzenli olarak uygulayın.

Aloe Vera Formülü

Kendisi de bir bitki çeşidi olan aloe veranın muhteşem etkisine bayılacaksınız!

Aloe vera bitkisi özellikle orkide çiçeği üzerinde oldukça etkilidir.

Aleo vera bitkisinden çıkartığınız jeli orkidelerinizin diplerine ve köklerine güzelce sürün.

Kısa sürede orkidelerinizin birden çok çiçek açtığını göreceksiniz.

Bu formülü düzenli olarak uygularsanız ve etkisini göreceksiniz.

Haşlanmış Yumurta Suyu Formülü

Haşlanmış yumurtanın suyu çiçekler için oldukça önemli bir besin kaynağıdır.

Haşladığınız yumurtaların suyunu çiçekleriniz diplerine dökerek daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Haşlanmış yumurtanın suyu sayesinde çiçekleriniz daha bol filiz verecek ve daha bol çiçek açacaktır.

Yumurta Kabuğu Formülü

Kullandığınız yumurta kabuklarına atmaya son!

Yumurta kabuklarını küçük parçalar haline getirerek çiçeklerinizin topraklarına koyun.

Yumurta kabuklarının çiçeklerinizi kısa sürede canlandırdığını ve beslediğini göreceksiniz.

Aynı zamanda yumurta kabukları çiçeğinizi böcek çeşitlerinden de koruyor.

Haşlanmış Sebze Suyu Formülü

Haşladığınız sebzelerin suyunu soğumaya bırakın.

Soğuyan sebze sularını çiçeklerinizin diplerine dökün.

Sebze suları içinde bulunan çeşitli vitamin ve mineraller sonucunda çiçeklerinize canlılık vererek daha hızlı büyümesini sağlayacaktır.

Meyve ve Sebze Kabukları Formülü

Haşlanmış sebze suyu gibi, meyve ve sebzelerin kabukları da çiçeklerinizi canlandırarak sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır.

Kullanmış olduğunuz sebze ve meyvelerin kabuklarını uygun bir yerde biriktirin.

Biriktirdiğiniz kabukların üzerine kaynamış suyu dökün ve 12 saat kadar bekletin.

Beklettiğiniz sebze ve meyve kabuklarının suyunu çiçeklerinizin diplerine verin.

Kuru Maya Formülü