Sarımsağı meğer yıllardır yanlış Kullanıyoruz! Sakın vitamin değerlerini yitirmesine izin vermeyin

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan sarımsak, yıllardır yemeklerimize lezzet katan ve sağlık açısından pek çok faydası olan bir mucizedir. Ancak, sarımsak kullanımında yaptığımız bazı hatalar, bu değerli bitkinin sağlık potansiyelini zedeleme riski taşıyor. Üstelik, uzmanlar sarımsağı yanlış şekillerde tüketerek vitamin değerlerini yerle bir edebileceğimizi vurguluyor. Sarımsak ezicisi gibi yaygın kullanılan araçlardan uzak durmanın, sağlığımız için daha iyi bir tercih olduğunu belirtiyorlar. İşte, sarımsak kullanımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları ve doğru kullanım yöntemleri...

SARIMSAK EZİCİSİ: TAT VE SAĞLIK AÇISINDAN BİR TEHLİKE Mİ?

Sarımsak ezicisi, mutfaklarda sıkça karşılaştığımız ve kullanılan pratik bir alettir. Yemeklerimize doğrama zahmetine girmeden sarımsağı incecik doğramak için tercih edilen bu araç, özellikle yemeklere lezzet katması için kullanılır. Ancak, son zamanlarda yapılan araştırmalar, sarımsak ezicisi ile ezilen sarımsakların, içerdikleri değerli besin maddelerini kaybetme riski taşıdığını ortaya koyuyor. Bu da demek oluyor ki, uzun süreli maruz kalma sonucu bu aleti kullanmak, sarımsağın sağlık açısından faydalı olan bileşenlerini yok edebilir.

UZMANLARDAN GELEN UYARILAR: SARIMSAĞI DOĞRU KULLANIN

Sarımsağın içerdiği vitamin, mineral ve enzimler, sağlığımız için son derece değerlidir. Ancak, bu değerli bileşenlerin çoğunun zarar görmemesi ve kaybolmaması için doğru kullanım yöntemleri benimsememiz gerekiyor. İşte uzmanların önerileri:

Metal araçlardan uzak durun

Sarımsağı doğramak veya ezmek için metal araçlar yerine tahta kaşık veya oklava gibi doğal malzemeler kullanın. Metal araçlar, sarımsağın içeriğindeki besin maddelerini kimyasal tepkimelere maruz bırakabilir ve kaybetmesine neden olabilir.

Yatay şekilde ezin

Sarımsağı ezme işlemi yaparken, sarımsağı yatay olarak doğrayın veya ezin. Bu, içerdiği besin maddelerinin daha az temas etmesini sağlayarak kaybını en aza indirir.

Doğru saklama koşulları

Ezilmiş veya doğranmış sarımsağı hemen kullanmıyorsanız, doğru saklama koşullarını sağlamalısınız. Hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklamak, içeriğindeki besin değerlerini korumanıza yardımcı olabilir.

SARIMSAĞIN SAĞLIK FAYDALARI: DOĞANIN ANTİBİYOTİĞİ

Sarımsak, tıbbi özellikleri nedeniyle binlerce yıldır kullanılan bir bitkidir. İçeriğinde bulunan 200'den fazla kimyasal bileşik sayesinde birçok sağlık yararı sunar. İşte sarımsağın sağlık açısından bazı faydaları:

Bakterileri, mantarları ve parazitleri öldürme özelliği,



Kan basıncını, kan şekeri ve kolesterolü düşürmede yardımcı olma,



Karaciğeri koruma,



Bağışıklığı güçlendirme,



Antitümör etkileri,



Sarımsak tüketiminin kolesterol ve açlık kan şekerini düşürdüğü gösterilmiştir. Ayrıca, sarımsak tüketen kişilerin genellikle daha düşük tansiyona sahip olduğu gözlemlenmiştir.

SARIMSAĞI DOĞRU KULLANIN, SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Sarımsak, sağlık açısından son derece değerli bir besindir. Ancak, doğru kullanım yöntemlerini benimseyerek besin değerlerini korumak önemlidir. Metal araçlar yerine doğal malzemeler kullanarak, sarımsağı yatay olarak doğrayarak ve doğru saklama koşullarını sağlayarak bu değerli besinin sağlık faydalarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.