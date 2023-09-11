Şifa macunu dense yeridir! Günde sadece 2 kaşık fıstık ezmesi tüketin mucizelere şahit olun! Fıstık ezmesinin faydaları nelerdir?

2. Tokluk Hissi: Fıstık ezmesi, yüksek lif içeriği sayesinde mideyi geç terk eder, bu da uzun süreli tokluk hissi yaratır. Bu özellik, zayıflama diyetlerinde ara öğünlerde fıstık ezmesi tüketerek açlık hissini bastırmak için kullanılabilir.