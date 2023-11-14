Son Kullanma Tarihi Geçen Ürünler Yenir Mi? İşte Son Kullanma Tarihi Geçse De Tüketebileceğiniz Ürünler
Son kullanma tarihi geçen ya da geçmeye yaklaşan besinleri hemen çöpe atarız. Ancak bazı ürünlerin tarihi geçse de tüketebilirsiniz. Elbette ürünün ne olduğu ve nasıl saklandığı da önemlidir. İşte son kullanma tarihi geçse de tüketebileceğiniz ürünler...
YOĞURT
Küflenmemiş ve kokmamış yoğurdu son kullanma tarihi geçse de tüketebilirsiniz. Yoğurt, tarihi geçtikten birkaç gün sonra da dayanabilir ve tüketebilir. Ancak rengine, kıvamına ve kokusuna dikkat edilmelidir.
KONSERVE YİYECEKLER
Konserve yiyeceklerde son kullanma tarihi bulunur ancak bu tarih, yiyeceğin kalitesini korumak için konulur. Hasar olmayan ve kokusunda değişiklik olmayan konserve yiyecekleri de tarihi geçtikten sonra kullanabilirsiniz.
MAKARNA
Makarna da pirinç gibi uzun süre tüketilebilir besinler arasında yer alır. Özellikle de doğru şekilde saklanan kuru makarnalar tarihi geçse de tüketilebilir.
PİRİNÇ
Doğru şekilde saklanan pirinç, son kullanma tarihi geçse de kullanabilir. Kapalı ve hava almayan bir kaba konulan pirinç soğuk bir yerde saklanmalıdır. Pirincinizde küf ve koku yoksa son kullanma tarihi geçse de tüketebilirsiniz.