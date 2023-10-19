Sonbahar çiçekleriniz bir şırıngayla canlanacak! Çiçeklerinizi canlandırabileceğiniz muhteşem formüller!

Çiçekleriniz solduğunda ve yapraklarını döktüğünde böceklenmeye müsait hale gelirler. Bu gibi durumlarda böceklenmeyi önlemek ve çiçeğinizi tekrar eski haline getirmek için sigara külü yöntemini uygulayabilirsiniz. Solmuş ve yıpranmış çiçeklerinizin dibine bir miktar sigara külü uyguladığınızda çiçekleriniz canlanacak ve iyi bir görünüm kazanacaktır.