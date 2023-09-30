Sütü Yoğurda Çevirirken Bir Bildiğimiz Varmış! Süt Yerine Yoğurt Tüketmeniz Gerekiyor!
Yoğurt, Mısır Piramitleri'nden Mezopotamya'ya kadar birçok yerde izleri bulunan ve Antik Hint kaynaklarında "Tanrıların Yemeği" olarak tanımlanan bir yiyecek olarak tarihe geçmiştir. Sütü Yoğurda Çevirirken Bir Bildiğimiz Varmış! Süt Yerine Yoğurt Tüketmeniz Gerekiyor!
Yoğurt kelimesinin kökeni olan "yoğ" kelimesi, eski Türkçe'de yoğunlaşmak anlamına gelirken, Türkler ekşi olmayan sütü tüketmeyi tercih ederlerken ekşidiğinde ise buna "yoğurt" demişlerdir. İlk yoğurt mayası için ise ilginç bir yöntem kullanılmıştır: karınca yumurtası ve karınca yuvasının çıkışında bulunan toprak ile yoğurt mayalanmıştır. Yoğurt, milattan önce 5000 ila 4000 yılları arasında üretilmeye başlanmış ve bugün dünyanın dört bir yanında her yaştan insanın beslenme listesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Yoğurdun faydaları ise saymakla bitmez. Yoğurt, kalsiyum ve diğer faydalı bileşenler içerdiği için kan kolesterol seviyelerini düşürebilir, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu olabilir. Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde kasları destekler ve uzun süre tokluk hissi sağlar.
Yoğurt aynı zamanda doğal bir antidepresan olarak kabul edilir ve cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir. Her tür yoğurt, farklı miktarlarda kalsiyum, B6 ve B12 vitaminleri, riboflavin, potasyum ve magnezyum içerir. Yoğurt, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyen protein, kalsiyum, vitaminler ve probiyotikler bakımından zengindir ve özellikle kemikleri koruma, kasların sağlıklı işleyişini destekleme konularında önemlidir.
Peki, neden sütten çok yoğurt öneriliyor? İşte bu çelişkiyi açıklamak için çocukluk dönemine bakmalıyız. Sütün içindeki şekerin sindirilmesi için gereken laktaz enzimi çocukluk döneminde aktifken, yaş ilerledikçe bu aktivite azalabilir.