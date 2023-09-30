Sütü Yoğurda Çevirirken Bir Bildiğimiz Varmış! Süt Yerine Yoğurt Tüketmeniz Gerekiyor!

Yoğurt kelimesinin kökeni olan "yoğ" kelimesi, eski Türkçe'de yoğunlaşmak anlamına gelirken, Türkler ekşi olmayan sütü tüketmeyi tercih ederlerken ekşidiğinde ise buna "yoğurt" demişlerdir. İlk yoğurt mayası için ise ilginç bir yöntem kullanılmıştır: karınca yumurtası ve karınca yuvasının çıkışında bulunan toprak ile yoğurt mayalanmıştır. Yoğurt, milattan önce 5000 ila 4000 yılları arasında üretilmeye başlanmış ve bugün dünyanın dört bir yanında her yaştan insanın beslenme listesinde önemli bir yer tutmaktadır.