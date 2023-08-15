Tayyab nedir? İslami Tayyab kartının diğer kartlardan farkı nedir?

Bugüne bomba gibi düşen haberlerin başında yer alan Tayyab kartına dair detaylar vatandaşların merak konusu oldu. İslami kredi kartı olarak geçen Tayyab kartının detayları hakkında bilgileri derledik. Bankaların sunduğu kredi ve faiz oranları nedeniyle İslamiyet kurallarına uygun olmayan yönde hareket etmeyen vatandaşlar için bir arz talep formu oluşturuldu.

TAYYAB NEDİR?

Faiz oranlarının olmadığı İslami şartlara uygun olan Tayyab kartı sayesinde günümüzde sıklıkla kullanılan kart algısının yerine geçecek.

Mastercard alt koşuluyla devreye girecek olan Tayyab kartı ilk İslami kart olacak. Tayyab kartında diğer alışık olduğumuz kartların dışında bazı durumlar söz konusu olacak. ABD finans devinin böyle bir atılımı ise kafaları karıştırdı.

TAYYAB KARTININ DİĞER KARTLARDAN FARKI NEDİR?

Tayyab kartının temel amacı İslami kuralara çerçevesinde olacak. Bunun yanı sıra diğer kartlar gibi nakit çekilebilecek alışveriş yapılabilecek. Diğer kartlarla arasında çok büyük bir kart olmayacak gibi duyuyor ancak en büyük farkı faiz koşulları olmayacak. Karttan taksitli alışveriş yapıldığında bile faiz oranı yer almayacak.

Ayrıca kart sahiplerine Umre fırsatları sunuluyor. Kampanyalarla Umre'ye daha kolay gitme imkanları veriliyor. Tayyab'ta hisse senedi almaya yardımcı oluyor ancak her hisse senesi değil sadece İslami kuruluşların sunduğu hisse oranlarını gösteriyor.