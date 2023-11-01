Tek Bir Hamlede Evinizi Yenileyecek Formüller! İnatçı Koltuk Lekelerine Son!

Evimizin temizliği hepimiz için oldukça önemlidir. Hepimiz evimizin temiz ve ferah olmasını isteriz. Temiz bir ortamda yaşamak sağlığımız için de büyük önem taşır. Bazen temizlik yapmak bizim için yorucu ve zorlayıcı olabilir. Çıkmayan inatçı koltuk lekeleri, camlardaki su lekeleri, aynalardaki parmak izleri, eve yayılan rahatsız edici kızartma kokuları, rengi solmuş tüller ve perdeler, banyodaki kireç lekeleri, yatak temizliği ve geçmek bilmeyen daha birçok zorlayıcı lekeler kabus olarak karşımıza çıkar.

Ev temizliği kabusunuz olmasın. Hayatınızı kolaylaştıracak ve tek bir hamlede evinizi kolaylıkla yenileyebileceğiniz formülleri sizin için araştırdık. İnatçı lekelere ve kabusunuz olacak ev temizliğine en kolay çözüm yolları ve daha fazlası yazımızda. İşte evinizi yenileyecek temizlik formülleri…

İnatçı Koltuk Lekelerine Son!

Çıkmak bilmeyen koltuk lekeleri temizliğinizi zorlaştırıyor mu? Endişe etmeyin bu formülle koltuklarınızı temizlemek ve lekelere son vermek oldukça kolay!

Bulaşık makinesi tabletini 5 bardak suda eritin. Daha sonra içerisine biraz bulaşık parlatıcı sıkın. Bu formülle koltuklarınızı ve halılarınızı silebilirsiniz. Aynı zamanda bu formülü yağlı mutfak dolaplarınızda da kullanabilirsiniz. Sonuca hayran kalacaksınız.

Hayatınızı Kolaylaştıracak Püf Noktalar!

Duş sırasında buhar yapan aynalara son! Banyo aynanızı tıraş köpüğü ile silerseniz, duş sırasında aynalarınızın buhar yapmayacağını göreceksiniz.

Yapışkanlı etiket lekelerine bir miktar sıvı yağ dökün ve güzelce ovalayın. Bu formülle etiket lekelerinden kurtulabileceksiniz.

Pencerenizdeki camların pırıl pırıl olmasını istiyorsanız çözüm basit. Pencerelerinizi ve camlarınızı temizlediğiniz suya bir tutam tuz ekleyin ve etkisini görün.

Kızartma ve Balık Kokusuna Muhteşem Çözüm!

Kızartma yaptığınızda tüm eve yayılan o pis kokudan muzdarip misiniz? Çözümü oldukça kolay. Kızartma yaptığınız yağ tavasına 1-2 dal maydanoz atın ve kızartma kokularının eve yayılmasını engelleyin.

Balığı hepimiz severiz, fakat iş temizlik ve kokusuna gelince durum aynı olmayabilir. Balık kokusundan kurtulmanın yolu oldukça basit.

Balığı kızartma işi bittikten sonra kızartma tavasındaki yağın içine birkaç damla limon sıkarak, büyük oranda balık kokusunu önleyebilirsiniz.

Balığınızı fırında ya da ızgarada pişirirken, bir köşede kokulu mum yakarsanız kokuyu önleyeceksiniz.

Balığı kızartırken başka bir tencerede sirkeli su kaynatarak kokuyu engellemeniz mümkün. Ayrıca balık kızartma işi bittikten sonra bir tencereye sirke koyup, güzel koku vermesi için yarım limon, bir çubuk tarçın ya da birkaç dal defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri suda kaynatmanız durumunda mutfağınızdaki kötü kokulardan kurtulmuş olacaksınız.

Mutfak Lavabonuzu Unla Parlatın!

Parlaklığı gitmiş mutfak lavabonuza yeni bir görünüm kazandırmaya hazır mısınız?

Mutfak lavabonuzun kuru olduğundan emin olun ve lavabonuza bir miktar un dökün. Döktüğünüz unla lavabonuzu güzelce ovun ve sonrasında durulayın. Lavabonuzun muhteşem bir şekilde parladığını göreceksiniz.

Çıkmak Bilmeyen Çay Lekelerini Bu Yöntemle Çıkarın!

Halınıza ya da koltuğunuza çay mı döküldü? Korkmayın çözümü oldukça basit.

Çay dökülen yere hemen bir miktar bulaşık makinesi parlatıcından dökün ve yarım saat kadar bekleyin. Sonrasında toz beziyle güzelce silin. Halılarınızın ya da koltuklarınızın bu yöntemle, çay lekesinden eser kalmadığını ve tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Yataklarınızdaki Büyük Tehlikeye Dur Deyin!

Her gün uyku ihtiyacımızı karşılamak için saatlerimizi geçirdiğimiz yataklarımız ne kadar temiz, hiç düşündük mü? İçerisinde binlerce toz ve bakteri bulunan yatakların temizliği bu formülle oldukça basit.

Yatağınızı tamamen boşaltın, çarşaf yorgan hiçbir şey kalmasın. Sonrasında yatağınızın her noktasına gelecek şekilde karbonat serpiştirin ve yarım saat kadar bekleyin. Yarım saat bekledikten sonra elektrik makinasıyla güzelce yatağınızı çektirin. Daha sonra ise bir sprey şişesine; bulaşık makinası parlatıcısı ve biraz da beyaz sirke ekleyin. Bu formülü leke olan yerlere sıkın ve güzelce temizleyin.

Perdelerinizin Rengi Eskisi Gibi Olsun!

Perdeleriniz ne yapsanız eskisi kadar canlı ve parlak değil mi? Dert etmeyin, vereceğimiz bu formül perdelerinizi eski haline getirecek.

1 adet bulaşık makinası tabletini perdelerinizle beraber makinanızın içerisine atın. Sonrasında çamaşır deterjanı bölmesine az miktarda çamaşır deterjanı dökün ve perdelerinizi yıkamaya bırakın. Perdeleriniz makinadan çıktığında her zamankinden daha beyaz ve parlak olduğunu göreceksiniz.