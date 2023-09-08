Türk kahvesini yanlış yapıyorsunuz! En doğru ve lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? Köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Sabah uyanınca, arkadaşlarla otururken, misafir geldiğinde; hele bir de yanında şöyle güzel de bir lokum varsa ne iyi gider! Evet, konu Türk kahvesi! Ancak bir sorun var, Türk kahvesini yanlış yapıyorsunuz! En doğru ve lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları:

Türk kahvesini yanlış yapıyorsunuz! En doğru ve lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? Köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
Türk kahvesini yanlış yapıyorsunuz! En doğru ve lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? Köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
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Kahvenin kalitesi, taze kahve çekirdeklerinin kullanılmasıyla başlar. Çünkü asıl kahve, içerisine hiçbir katkı maddesi eklenmeden hazırlanır ve bu nedenle kahvenin asıl tadını elde etmek için taze çekirdekler kullanılmalıdır. En iyi sonuçları elde etmek ve kahvenin tüm aromalarını ortaya çıkarmak için doğru bir demleme süreci de gereklidir. Şimdi, adım adım en lezzetli sade Türk kahvesi nasıl yapılır göz atalım.

Türk kahvesini yanlış yapıyorsunuz! En doğru ve lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

 EN DOĞRU VE LEZZETLİ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR? KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Gerekli Malzemeler:

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
2 fincan dolusu su

İlk olarak kahveyi ve soğuk suyu cezvenin içine koyun.

Bir kaşık yardımıyla iyice karıştırın.

Kahve ve su karıştıktan sonra cezveyi ocağa alın ve altını en düşük seviyede açın.

Kenarlarından kabarmaya başladığında kahveyi ocaktan alın.

Yine bir kaşıkla üzerinde oluşan köpükleri fincanlara paylaştırın.

Ardından kalan kahveyi tekrar kısık ateşte pişirmeye devam edin ve tekrar kabarmasını bekleyin.

İkinci kez kabardığında altını kapatın ve kahveyi fincanlara dökün. 

Türk kahvesini yanlış yapıyorsunuz! En doğru ve lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Türk kahvesi yaparken dikkate almanız gereken bazı püf noktaları şunlardır:

İlk olarak kullanacağınız kahve çekirdekleri taze ve kaliteli olmalıdır. Eğer imkanınız varsa paketlenmiş öğütülmüş kahve yerine çekirdek kahve alın ve demlemeye başlamadan hemen önce çekin.

Kullanacağınız su soğuk içme suyu veya şişe suyu olmalıdır. Musluk suyu kullanmaktan kaçının.

Kullandığınız ekipmanlar (cezve, kaşık, fincan vb.) tamamen temiz olmalıdır. Kullanılmış kirli ekipmanlar kullanmaktan kaçının.

Kahve düşük ateşte pişirilmelidir. Yüksek ateşte pişirilirse hızla kaynar, lezzetini tam olarak suya veremez ve köpüksüz olabilir.

Türk kahvesini yanlış yapıyorsunuz! En doğru ve lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Kahve ocağa konduktan sonra içine kaşık sokulmamalıdır. Bu nedenle kahve ve suyu ocağa koymadan önce karıştırmalısınız. Ateşe konulduktan sonra sürekli karıştırmak, köpüğünün kaybolmasına neden olabilir.

Kahvenin köpüğünü fincanlara aktarırken, yavaşça fincanın kenarından dökmeniz önemlidir. Aksi takdirde köpük çabucak kaybolabilir.

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