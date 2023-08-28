Türk parasındaki o gizli şerit! Kimse yıllardır fark etmemişti
Banknotlardaki gizli güvenlik özellikleri sahtecilere bolca sıkıntı çıkarmak için fazlasıyla katı! Peki siz orijinali ile sahtesini nasıl ayırt edeceğinizi biliyor musunuz? Türk parasındaki o gizli şerit! Kimse yıllardır fark etmemişti
Uzun yıllar boyunca gözden kaçan gizli güvenlik önlemleri, Türk parasının sahtecilere karşı koruma sağlayan etkileyici detaylarını gün yüzüne çıkardı. Orijinal banknotlarda bulunan emniyet şeridi, ışık altında fark edilen muhteşem bir özellik sunuyor.
Bu emniyet şeridi, düz hat şeklinde ve üzerinde bulunan rakam ve "TL" harfleriyle kupür değerini belirtiyor. UV ışığı altında incelendiğinde ise üç farklı renkte, mavi, kırmızı ve sarı tonlarında parlayarak sahtecilere karşı güçlü bir önlem oluşturuyor.
Sahtecilerin kullandığı taklit yöntemlerine karşı koyan bir diğer gizli güvenlik özelliği ise holografik şerit folyo.
Orijinal banknotlarda, sağ ön yüzde bulunan bu folyo, değişik açılardan bakıldığında renkli ve parlak yansımalar üretiyor. Ancak sahte paralardaki folyoların gümüş renkli ve yanardöner yaldızla kaplandığı gözlemleniyor.