Türk parasındaki o gizli şerit! Kimse yıllardır fark etmemişti

Bu emniyet şeridi, düz hat şeklinde ve üzerinde bulunan rakam ve "TL" harfleriyle kupür değerini belirtiyor. UV ışığı altında incelendiğinde ise üç farklı renkte, mavi, kırmızı ve sarı tonlarında parlayarak sahtecilere karşı güçlü bir önlem oluşturuyor.