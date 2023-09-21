Türkiye'ye ilk kez cep telefonu ne zaman geldi? Türkiye'nin ilk cep telefonu görüşmesini kim yaptı? İlk tuşlu cep telefonu modelleri nelerdi?

Her gün hızla gelişen teknoloji, insan hayatını son 20 yılda kökten değiştirdi. Evlerimizdeki bağlantı hızımız, 20 yıl önce sadece tek haneli bir sayı bile değilken, bugün dört haneli rakamlara yükseldi. Dünyadaki her vatandaşın verileri internet üzerinde yer alırken, insanlık cep telefonlarıyla tanıştı.

TÜRKİYE'YE İLK KEZ CEP TELEFONU TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN GELDİ? TÜRKİYE'NİN İLK CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİNİ KİM YAPTI?

Türkiye'de cep telefonunun tarihi oldukça ilgi çekicidir. İlk telefon 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edilmiştir ve cep telefonunun icadı ise 1973 yılında Martin Cooper tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi ise 23 Şubat 1994 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Tansu Çiller arasında yapılmıştır.

Cep telefonlarının Türkiye'deki ilk kullanıcısı olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, dönemin teknolojisiyle oldukça büyük ve ağır bir cep telefonunu kullanmıştır. Türkiye cep telefonu teknolojisinde önemli bir gelişme göstererek, günümüzdeki modern cep telefonlarına ulaşmıştır.

Bugün tam 28 yıl önce, o dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı, Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesini yaparak tarihe geçtiler. Peki, Türkiye'de mobil iletişim teknolojisi yıllar içinde nasıl gelişti?

Telefon konuşmasında bir devrim olan cep telefonları, santralde sıra beklemek gibi eziyetleri ortadan kaldırdı ve herkesin istediği zaman birbirine ulaşmasını sağladı. Eğer bu günlerde bir gereklilik haline gelmiş olan cep telefonu ile yapılan ilk görüşmeyi düşünüyorsak, Türkiye'de tam olarak 28 yıl önce gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Peki, o gün Türkiye'nin mobil telefon görüşmelerini mümkün kılan hangi gelişmeleri gördü? Sonrasında neler değişti? Sizi küçük bir zaman yolculuğuna çıkaralım.

Türkiye, 1G Teknolojisi ile Tanıştı İlk nesil kablosuz telefon teknolojisi, 1G, Türkiye'ye 1991 yılında araç telefonlarıyla giriş yaptı. Bu teknoloji sayesinde Türkiye, ilk defa kabloya bağlı kalmadan iletişim kurmaya başladı. Ancak 2008 yılında bu teknoloji kullanımdan kaldırıldı ve yeni teknoloji trendi hızla yayılmadı.

Kısa bir süre sonra, 2G teknolojisi Türkiye'ye giriş yaptı: 1993 yılında, Türkiye ikinci nesil kablosuz telefon teknolojisi olan 2G'ye giriş yaptı. 2G'nin önceki nesil teknolojiye göre en büyük avantajları daha yüksek ses kalitesi, daha büyük kapasite, SMS (Kısa Mesaj Servisi) ve veri transferiydi. Ayrıca 2G, cep telefonlarıyla konuşmayı da mümkün kıldı.

Tam 27 yıl önce: Dönemin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ilk cep telefonu görüşmesini yaptı: 2G Türkiye'ye girdikten kısa bir süre sonra, 23 Şubat 1994 tarihinde o dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aradı. Türkiye'nin ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirildi ve Türkiye cep telefonlarına merhaba dedi.

Türkiye, Dünya'dan Geri Kalan 3G'ye Geçti: 3G teknolojisi, Japonya'da 1998 yılında duyuruldu ve 2002 yılında ABD'de, 2003 yılında ise Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Ancak Türkiye birkaç yıl sonra 3G'ye geçebildi ve 2009 yılında bu teknolojiyi kullanmaya başladı. 3G sayesinde hayatlarımız daha yüksek hızlı veri transferiyle tanıştı. Bu sayede video görüşmeleri ve cep telefonlarından internet üzerinde rahat gezinme gibi birçok yenilik hayatımıza girdi.

Birkaç yıl daha geçti ve cep telefonu bağlantı teknolojisinde yeni bir devrim yaşandı: 4.5G

Mobil iletişim teknolojisinin en büyük devrimlerinden biri olan 4G, 2004 yılında 3G'nin de tanıtıldığı Japonya'da duyuruldu. Bu teknoloji, 2009 yılında ABD'de test edilmeye başladı ve 2014 yılında geniş bir kullanım alanı buldu. Ancak Türkiye o dönemde hala 3G teknolojisini kullanıyordu.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren Türkiye, halk arasında 4.5G olarak bilinen LTE Advanced Pro tipindeki 4G'ye resmi olarak geçiş yaptı. 4.5G sayesinde maksimum mobil bağlantı hızı 300-450 Mbps olarak hayatımıza girdi ve iletişim anlık bir işlem haline geldi.

Türkiye 5G'ye Yavaş Yavaş Geçiyor: Bugünün en gelişmiş kablosuz teknolojisi olan 5G, özellikle 2020 yılında birçok ülkede kullanılmaya başlandı. Türkiye'de hala yaygınlaşmasa da çalışmalar devam ediyor, 5G teknolojisini İstanbul Havaalanında deneyimleme imkanınız var.

İlk cep telefonu görüşmesi 1991 yılında gerçekleştirilirken, 28 yıl sonra neredeyse Türkiye'nin tamamı mobil hizmete abone oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün Türkiye'de 90.8 milyonun üzerinde mobil abone bulunuyor.

İLK TUŞLU CEP TELEFONU MODELLERİ NELERDİ?