Tüylenen Kazaklarınızı Çöpe Atmayın! Bu Yöntemlerle Kazaklarınız Artık Tüylenmeyecek
Kış aylarında soğuklardan korunmak için kalınca kazaklarımızı giyerek. Sürekli giyilen triko kazakların sonu ise herkeste aynı; 'tüylenme'. Ancak deneyeceğiniz bu yöntemlerle kazaklarınız tüylendi diye üzülmeyecek ve çöpe atmayacaksınız.
KOLİ BANDI
Koli bandı, ilk akla gelen yöntemler arasındadır. Koli bandının yapışkanlı kısmını dışarı gelecek şekilde elinize sarın ve kıyafetlerinizdeki tüylü yerlerin üzerinde gezdirin. Tüyler koli bandına yapışacak.
TIRAŞ MAKİNESİ VE JİLET KULLANIMI
Tıraş makinesi ve jilet en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Yavaşça ve nazikçe uygulayacağınız bu işlem, kazak yüzeyindeki fazla tiftikleri alarak pürüzsüz bir hale getirir. Ancak bu işlem sırasında yavaş olunması gerekmektedir aksi taktirde kazağınız zarar görebilir.
EL İLE TÜYLERİ ALMA
Bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken şey, el ile tüyleri çekerken kazağı sökmemenizdir.
SOĞUK SUDA YIKAMA
Kazaklarınızı ters çevirerek, soğuk suda elle yıkayarak tüylenmeyi azaltabilir. Ayrıca, yıkama sırasında özel tiftik önleyici deterjanlar kullanmak da faydalı olabilir.