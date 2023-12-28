Tüylenen Kazaklarınızı Çöpe Atmayın! Bu Yöntemlerle Kazaklarınız Artık Tüylenmeyecek

TIRAŞ MAKİNESİ VE JİLET KULLANIMI

Tıraş makinesi ve jilet en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Yavaşça ve nazikçe uygulayacağınız bu işlem, kazak yüzeyindeki fazla tiftikleri alarak pürüzsüz bir hale getirir. Ancak bu işlem sırasında yavaş olunması gerekmektedir aksi taktirde kazağınız zarar görebilir.