Tüylenen Kazaklarınızı Çöpe Atmayın! Bu Yöntemlerle Kazaklarınız Artık Tüylenmeyecek

Kış aylarında soğuklardan korunmak için kalınca kazaklarımızı giyerek. Sürekli giyilen triko kazakların sonu ise herkeste aynı; 'tüylenme'. Ancak deneyeceğiniz bu yöntemlerle kazaklarınız tüylendi diye üzülmeyecek ve çöpe atmayacaksınız.

Tüylenen Kazaklarınızı Çöpe Atmayın! Bu Yöntemlerle Kazaklarınız Artık Tüylenmeyecek - Resim: 1

KOLİ BANDI

Koli bandı, ilk akla gelen yöntemler arasındadır. Koli bandının yapışkanlı kısmını dışarı gelecek şekilde elinize sarın ve kıyafetlerinizdeki tüylü yerlerin üzerinde gezdirin. Tüyler koli bandına yapışacak.

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Tüylenen Kazaklarınızı Çöpe Atmayın! Bu Yöntemlerle Kazaklarınız Artık Tüylenmeyecek - Resim: 2

TIRAŞ MAKİNESİ VE JİLET KULLANIMI

Tıraş makinesi ve jilet en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Yavaşça ve nazikçe uygulayacağınız bu işlem, kazak yüzeyindeki fazla tiftikleri alarak pürüzsüz bir hale getirir. Ancak bu işlem sırasında yavaş olunması gerekmektedir aksi taktirde kazağınız zarar görebilir. 

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Tüylenen Kazaklarınızı Çöpe Atmayın! Bu Yöntemlerle Kazaklarınız Artık Tüylenmeyecek - Resim: 3

EL İLE TÜYLERİ ALMA

Bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken şey, el ile tüyleri çekerken kazağı sökmemenizdir. 

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Tüylenen Kazaklarınızı Çöpe Atmayın! Bu Yöntemlerle Kazaklarınız Artık Tüylenmeyecek - Resim: 4

SOĞUK SUDA YIKAMA 

Kazaklarınızı ters çevirerek, soğuk suda elle yıkayarak tüylenmeyi azaltabilir. Ayrıca, yıkama sırasında özel tiftik önleyici deterjanlar kullanmak da faydalı olabilir.

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