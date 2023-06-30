Tuzu yemeğe değil yatağa dökün! Japon bilim insanlarının tuzu kullanım alanları şaşırttı

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan tuz içeriğinde yüksek oranda sodyum ve potasyum barındırır. Yemeklere tat vermek için kullanılan tuz aynı zamanda kimyasal sanayide de sıklıkla kullanılır. Japon bilim insanları tuzun kullanım alanlarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırttı. Japon bilim insanları tuzu yemeğe değil yatağa dökmeyi tavsiye etti. Peki neden? İşte yanıtı...