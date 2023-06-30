Tuzu yemeğe değil yatağa dökün! Japon bilim insanlarının tuzu kullanım alanları şaşırttı
Japon bilim insanları tuzun kullanım alanlarına yönelik yapılan açıklamayla herkesi yine şaşırttı. Japon bilim insanları tuzu yemek yerien yatağa dökmeyi tavsiye etti. Peki tuzun kullanım alanları nelerdir? İşte yanıtı...
Mutfaklarda sıklıkla kullanılan tuz içeriğinde yüksek oranda sodyum ve potasyum barındırır. Yemeklere tat vermek için kullanılan tuz aynı zamanda kimyasal sanayide de sıklıkla kullanılır. Japon bilim insanları tuzun kullanım alanlarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırttı. Japon bilim insanları tuzu yemeğe değil yatağa dökmeyi tavsiye etti. Peki neden? İşte yanıtı...
TUZUN FARKLI KULLANIM ALANLARI
Japon bilim insanlarının tuzu yatağa dökme tavsiyesinin altında çok ciddi sağlık sorunları yatar. Huzursuz Bacak Sendromu, Akciğer hastalığı, kaşıntı ve solunum sıkıntısı gibi durumları sıklıkla yaşayanlar için Japon bilim adamları keselerin içine Himayala ve Epsom tuzlarını karıştırarak koyulmasını tavsiye eder.
Bunun nedeni ise tuz salınım sağlayan aktif bir maddedir. İçeriğindeki maddeler ısıya maruz kalınca ortamda açığa çıkar.
Japon bilim insanları da uyurken insan ısısının bu tuzları hareketlendirip uyku sırasında adeta bir ilaç gibi bu rahatsızlıkları önlediğini ortaya çıkardı.