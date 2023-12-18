Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizde Yetişen Bal Çeşitleri Hangileri?

Tükettiğiniz balların nereye özgü olduğunu biliyor musunuz? Ülkemizin dört bir yanında yetişen birbirinden güzel bal çeşitlerini sizin için araştırdık! İşte ülkemizde yetişen bal çeşitleri…

# ülkemizde yetişen ballar
Editör: Selime Albayrak
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Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizde Yetişen Bal Çeşitleri Hangileri? - Resim: 1

Akasya Balı

Özellikle Artvin’de yetişen akasya balı, zengin aromalı bir bal çeşididir. Yüksek antioksidan içeren akasya balı aynı zamanda cilde oldukça faydalıdır.

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Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizde Yetişen Bal Çeşitleri Hangileri? - Resim: 2

Çam Balı

Akdeniz’de çokça yaygın olan çam balı, bir salgı balıdır. Aynı zamanda çam balının fiyatıda oldukça uygundur.

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Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizde Yetişen Bal Çeşitleri Hangileri? - Resim: 3

Ihlamur Balı

Batı Karadeniz’de sıkça yetiştirilen ıhlamur balı hoş kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Biotin ve niasin açısından zengin olan ıhlamur balı, kahvaltılık tüketimine uygun bir bal çeşididir.

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Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizde Yetişen Bal Çeşitleri Hangileri? - Resim: 4

Çiçek Balı

Türkiye genelinde yetişen çiçek balı, en sık tüketilen bal çeşididir. Aynı zamanda çiçek balı, tatlılarda kullanıma uygundur.

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