Ülkemizin Dört Bir Yanından Bal Çeşitleri! Ülkemizde Yetişen Bal Çeşitleri Hangileri?
Tükettiğiniz balların nereye özgü olduğunu biliyor musunuz? Ülkemizin dört bir yanında yetişen birbirinden güzel bal çeşitlerini sizin için araştırdık! İşte ülkemizde yetişen bal çeşitleri…
Editör: Selime Albayrak
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Akasya Balı
Özellikle Artvin’de yetişen akasya balı, zengin aromalı bir bal çeşididir. Yüksek antioksidan içeren akasya balı aynı zamanda cilde oldukça faydalıdır.
Çam Balı
Akdeniz’de çokça yaygın olan çam balı, bir salgı balıdır. Aynı zamanda çam balının fiyatıda oldukça uygundur.
Ihlamur Balı
Batı Karadeniz’de sıkça yetiştirilen ıhlamur balı hoş kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Biotin ve niasin açısından zengin olan ıhlamur balı, kahvaltılık tüketimine uygun bir bal çeşididir.
Çiçek Balı
Türkiye genelinde yetişen çiçek balı, en sık tüketilen bal çeşididir. Aynı zamanda çiçek balı, tatlılarda kullanıma uygundur.