Yağmurlarla Başlayan Rutubete Dikkat! Duvar Boyasını Kaldırmayan Karışım

Rutubet nemli ortamda yeterli oranda mantoloma yapılmayan yerlerde hızla oluşur. Sağlığa zararı olan rutubet görüntü kirliliği ev böceklenmeye neden olur. Bu durumu engellemek için bin bir yöntem sağlanır. Ancak yeniden oluşmasını önlemeyen bu yöntemleri unutun sizler için tek seferde mucize karışımı kullanın.

Yağmurlarla Başlayan Rutubete Dikkat!

Islak alanda nem kaynaklı oluşan rutubet duvarda siyah ya da yeşilimsi izlere neden olur. Nem oranı yüksek olan yerlerde oluşan bu riski önlemek için en eski yöntemi deneyebilirsiniz. Bir kovanın içine ılık su ekleyin. Akabinde içine sirke ve karbonat koyun. Daha sonra fırça ile tüm rutubet alanı silin. Ardından odanın içindeki ısıyı artırın. Son olarak ise sildiğiniz duvarı kuru bir bezle ile de kurulayın.

Ancak bu durum yeterli olmaz. Rutubetin sıklıkla olduğu odada bir bardağa sirke doldurup içine lavanta yağı damlatın. Bu koku sayesinde bakteriler duvarda çoğalmaz. Bununla beraber ılık suya lavanta damlatıp yine rutubeti silin. Lavanta çok güçlü bir nem önleyici olan uçucu yağlardan biridir. Yağmurla artan rutubetler oldukça riskli olur. Bunlar solunduğunda da akciğerlere kadar zarar verir. Nemin yüksek olduğu yerleri azaltmak için evinizi sık sık havalandırın. Bu karışım ve fırçalama ayrıca duvar boyanıza da zarar vermez.