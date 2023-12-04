Yılbaşında Neden Bu Çiçek Alınıyor? Kokina Çiçeği Neyi Temsil Ediyor?

Dikenleriyle can yakan ve her köşe balında satılan kokina çiçekler aslında bir anlam içeriyor. Yılbaşı yaklaşırken evleri süsleyen ve masalardaki yerini alan kokina çiçek hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki kokina çiçek neyi temsil ediyor?

Yılbaşında Neden Bu Çiçek Alınıyor? Kokina Çiçek Neyi Temsil Ediyor?

Halk arasında tavşan memesi olarak bilinen kokino Yunan mitolojisinden geliyor. Ancak kimsenin bilmediği bir gerçek var. Kokina aslında yapay bir çiçek çünkü doğada yok. Hazırlanışı hiç kolay olmayan kokina çiçek tavşan memesi çalısı ile "Silcan" adı verilen kırmızı meyveler bir araya getirilerek yapılıyor.

Tavşan memesi bitkilerindeki dikenler ciltle temas ettikçe aşırı kaşınma ve kızarmaya neden olur. Bu yüzden asla temas edilmemeli. Kaşınma uzun süre geçmez. Silcanla ise kırmızı iz bırakır. Bu yüzden bu bitkileri hazırlayan insanlara saygı göstermek lazım. Çok zor hazırlanır. Kokina aslında tam bir umut verici bitkidir. Yıl boyu hiç solmayan ve evdeki bereketi artırdığına inanılırmış. Eski Yunan halkı yıl başında bu çiçeği her sokağa ve kiliseye asarak hiç bitmeyen umudu yeniliği temsil ettiğini düşünürlermiş. Yılbaşı ağaçları da kokina ile süslenirmiş.