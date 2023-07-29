Yıllardır diş macununu yanlış kullanıyormuşuz! Diş macununu arabanın farına sürdü muhteşem sonuç
Yıllardır diş macununun sadece diş temizliği için kullandıysanız sizde yanılanlar arasında yer aldınız demek. Arabasının farına diş macunu sürdükten sonra diş macununa bakış açısı değişti. İşte yıllardır yanlış kullandığımız diş macununun diğer temizleme yöntemleri...
Temizlikte pratik olan yöntemlerden biri de diş macunudur. Duyanların inanamadığı ancak denediğinde ortaya çıkan sonuçları ağzı açık izlediği diş macunun diğer kullanım yöntemlerini gelin beraber inceleyelim. Özellikle oto temizleme ustalarının keşfettiği diş macunun kullanımı muhteşem sonuçlara imza attırdı.
Bu bilgilerden sonra yıllarda aradığınız temizlik ürünün diş macunu olduğuna karar verebilirsiniz. Çünkü bu bilgiler adete yenileyen parlatan ve temizleyen yöntemlerdir.
İŞTE DİŞ MACUNUN DİĞER KULLANIM ANLAMLARI
Bozulan ve tam yansıtmayan araba farının camına diş macunu sürdü. 10 dakika sonra sildi sonuca inanamadı. Ampulü değiştirmeden farın daha parlak ve canlı görünmesini sağladı.
Bunun yanı sıra dibi tutmuş tava ya da ütüye de diş macunu sürüp iyice ovalayın. Diş macunu güçlü bir kimyasal çözeltidir. Bu özelliği sayesinde kararmayı anında açarak ilk günkü haline geri getirir.
Gümüş ve bakır parlatmada da diş macunu oldukça etkili bir malzemedir. Diş fırçası yarımıyla diş macununu tüm gümüşlerinizi bakırlarınızı parlatın.
Koltuk, halı kıyafetlere dökülmüş inatçı yağ lekelerini anında siler. Zarar vermeden lekelerin çıkmasını sağlar. Yağ lekesinin olduğu bölgeye sürün bekleyin. Ardından ıslak bir bez yardımıyla silin.
Ayna parlatmada cam silmede de kullandığınız suyun içine koyun. Bu alanda anında parlamaya neden olur. İz bırakmaz uzun süre de toz tutmasını engeller.
Musluk kenarlarında oluşan rutubet kireçleri de diş macunu sürüp fırçalayın ardından durulayın anından çıkarır.
Diş macunuyla yağlanmış ocaklarınızı da tertemiz yapabilirsiniz. Yağ kısımlarına diş macunu sürüp diş fırçası ya da bulaşık süngeriyle silin.
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