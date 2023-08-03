YOL HİPNOZU: Sürücülerin farkında olmadığı tehlikeli hastalık

Yol Hipnozu: Sürücülerin Farkında Olmadığı Tehlikeli Durum! Uzun süren yollarda karşılaşılan yol hipnozu, sürücülerin gözleri açıkken farkında olmadığı ve kaza riskini artıran bir durumdur. Yorgunluk ve dikkatsizlikle ilişkilendirilen bu durum, sık yapılan molalar ve dikkatli sürüş alışkanlıklarıyla önlenebilir. Uzmanlar, yolculuk sırasında sık sık mola verme ve zihni sürekli açık tutma tavsiyesinde bulunuyor.

YOL HİPNOZU NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?

Yol hipnozu, çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı fiziksel bir durumdur. Sürücü yola çıktıktan 2.5 saat sonra bu duruma girer. Hipnoz olan sürücünün gözleri açıktır, ancak beyin gördüklerini kaydetmez veya analiz etmez. Bu durum, yol kenarında duran araca veya önündeki araca arkadan çarpma kazalarının en yaygın sebeplerinden biridir.

Yol hipnozunda olan sürücü, çarpma anına kadar son 15 dakikayı hatırlamaz. Hızını veya önündeki aracın hızını analiz edemez, ve genellikle çarpışma anında hız 140 km ve üzerindedir.

Bu tehlikeli durumdan kurtulmak için, her 2 veya 2.5 saatte bir mola vermek, hava almak, yürümek ve çay veya kahve içmek gerekir. Uzun yolda, 4. saatten itibaren yol hipnozu zirve yapar ve sürücü filmi tamamen kopmuş gibi hisseder. Bu nedenle, yolda giderken belli yerleri ve araçları not almak ve hatırlamak önemlidir.

Yol hipnozu, özellikle gece ve yolcuların uyuduğu durumlarda daha yaygın olabilir. Bu nedenle, sürücüler her 2.5 saatte bir durmalı, dinlenmeli, 5-6 dakika yürümeli ve zihni sürekli açık tutmalıdır. Eğer gözler açıkken zihin kapalıysa, kaza kaçınılmaz olabilir.

Unutmayın, güvenli bir sürüş için uykusuz ve yorgun halde araç kullanmaktan kaçınmak önemlidir. Yolculuklarda dikkatli olun ve emniyet kurallarına uymaya özen gösterin.