Yumuşayan Turşularınızı Atmayın! Kıtır Kıtır Turşu İçin Mutlaka Bunu Deneyin!

Yumuşayan turşuların ilk yeri çöp kutusudur. Ancak yumuşak turşuları eski haline getirmenin püf noktası bulunuyor. İşte o muhteşem yöntem...

Kış aylarının vazgeçilmezi, probiyotik deposu turşu hemen hemen her evin buzdolabında yer alır. Ancak turşu yaparken bazı püf noktalarına dikkat etmezseniz orijinal lezzeti kaybolabilir. İşte turşu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar…

Çözeltinizi Doğru Ayarlamalısınız

Turşu yapmak için doğru oranlarda sirke, tuz ve su karışımı gereklidir. Bunun yanında kavanoz seçimi de turşu yapımında önemlidir. Az miktarda eklenen tuz, zararlı bakterilerin büyümesine uygun bir ortam sağlar. Doğru ayarlanan tuz oranı, turşuların yumuşamasına da engel olur.

Yumuşak turşuların ana nedenleri arasında sebzelerin yumuşak veya ezilmiş olması, tuzun yanlış kullanılması, sirkenin aşırı kullanılması, sıcaklığın uygunsuz olması ve hafif bir ortamda saklanması sayılabilir. Bu yüzden de sebzeleri seçerken taze ve çıtır olmalarına önem vermelisiniz. Aynı zamanda tuz oranına dikkat etmek ve sebzeleri serin ve kuru yerde korumalısınız.

Turşularınız Artık Yumuşamayacak

Yumuşayan turşulara son vermek için yapmanız gereken, salatalık suyuna birkaç kişniş tohumu eklemek, önce suyu kaynatıp sonra soğumasını beklemek ve taze sebzeler kullanmak etkili olabilir. Ayrıca sofra tuzu yerine kaya tuzu kullanarak çıtır ve lezzetli salatalıklar elde edebilirsiniz.