10 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Kararlar neler?

10 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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10 Haziran 2023 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Haziran 2023 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği
–– İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/17345] Sayılı Kararı
–– Devlet İhale Kanunu Uyarınca Yayınlanacak İlânlar Hakkında Genel Kurul Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 218)