10 hükümlünün cezasını kaldırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle, aralarında 2 Hizbulah üyesinin de olduğu 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı.

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi.

Kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkumiyet gerekçeleri Resmi Gazete’de paylaşıldı.