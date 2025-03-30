10 hükümlünün cezasını kaldırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bireysel af yetkisini kullandı. Ramazan Bayramı öncesi 10 hükümlünün cezasını kaldırdı.

10 hükümlünün cezasını kaldırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af kararı
Yayınlanma: Güncellenme:

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle, aralarında 2 Hizbulah üyesinin de olduğu 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı.

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi.

Kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkumiyet gerekçeleri Resmi Gazete’de paylaşıldı.

cezaevi hükümlü erdoğan hizbullah
Günün Manşetleri
Bayramın ilk günü hava nasıl?
1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?
Erdoğan’ın bayram mesajı
Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 hükümlüye af kararı
İşte krizi boyutu
“CHP Liderinin açıklamaları kabul edilemez”
Güney Kıbrıs’ta yeni terör yapılanması!
Milli Sporcu Önder finalde dünya rekoru kırdı
Ebubekir Şahin’den CHP Liderine eleştiri
Çok Okunanlar
1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak? 1000 TL ikramiye farkı ne zaman yatacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl? Bayramın ilk günü hava nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 hükümlüye af kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 hükümlüye af kararı
Erdoğan’ın bayram mesajı Erdoğan’ın bayram mesajı
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço! Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço!