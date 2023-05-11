11 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
11 Mayıs 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
11 Mayıs 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Mayıs 2023 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
TEBLİĞLER
–– Mecburi Uygulamada Olan Bazı Türk Standardlarına Ait Tebliğlerin ve Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2022/39)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ