12 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Kararlar neler?

12 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
Son Güncelleme:
12 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Kararlar neler? - Resim: 1 1 5

12 Haziran 2023 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Haziran 2023 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

12 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Kararlar neler? - Resim: 2 2 5

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

12 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Kararlar neler? - Resim: 3 3 5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
12 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Kararlar neler? - Resim: 4 4 5

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik