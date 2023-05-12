12 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
12 Mayıs 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
12 Mayıs 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Mayıs 2023 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Söz Konusu Depremlerden Etkilenen Yerlerde Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7267)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7268)
–– Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde (4182 Parsel) Bulunan Alanın Gaziantep Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi ile Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Esenler (118 Ada, 46 Parsel) ve Yolbaşı (143 Ada, 42 Parsel) Mahallelerinde Bulunan Alanların İslahiye 2. OSB Genişleme Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7269)