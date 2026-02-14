14 Şubat 2026 Resmî Gazete kararları: Büyükelçi atamaları yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğine İhsan Mustafa Yurdakul, Senegal Büyükelçiliğine Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı. MEB’de AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı, yerine Ünal Eryılmaz getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul atandı.

Karar kapsamında Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu getirildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınırken, yerine Ünal Eryılmaz atandı.

