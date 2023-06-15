15 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları

15 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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15 Haziran 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Haziran 2023 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/99, K: 2023/64 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/152, K: 2023/66 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/54, K: 2023/90 Sayılı Kararı