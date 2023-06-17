17 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları

17 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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17 Haziran 2023 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Haziran 2023 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2023 Tarihli ve 11906 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar