2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu

Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2026 Yılı Tarifesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan tarife, 1 Ocak tarihi itibarıyla geçerli sayılacak.

SORUŞTURMA VE SULH CEZA ÜCRETLERİ

Yeni tarifeye göre, soruşturma evresinde takip edilen işler karşılığında avukatlara 4 bin 27 lira ödeme yapılacak. Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için belirlenen tutar ise 6 bin 273 lira oldu.

AĞIR CEZA VE ÇOCUK MAHKEMELERİ

Mahkeme türlerine göre belirlenen diğer ücretler ise şöyle sıralandı: Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira ödenecek. Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işlerde bu rakam 2 bin 883 lira olarak uygulanacak.

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen ücret 12 bin 387 lira oldu. Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalarda 6 bin 904 lira, çocuk ağır ceza mahkemelerinde ise 12 bin 387 lira ödeme yapılacak.

YARGITAY VE ÖZEL MAHKEMELER

İcra ceza ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi ihtisas mahkemeleri ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira ödenecek.

Üst mahkemelerdeki duruşmalı işlerde ise tarife şu şekilde belirlendi: Bölge adliye mahkemelerinde (İstinaf) görülen duruşmalı davalar için 12 bin 387 lira, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için ise 13 bin 945 lira ödeme yapılacak.