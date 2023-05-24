24 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları

24 Mayıs 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
24 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1 1 5

24 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Mayıs 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

24 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2 2 5

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

24 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3 3 5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4 4 5

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2021/92, K: 2023/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/44, K: 2023/71 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2018/466 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/5640 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2019/6722 Başvuru Numaralı Kararı