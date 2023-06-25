25 Haziran Resmi Gazete kararları
25 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
25 Haziran 2023 Pazar tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Haziran Cumartesi 2023 Pazar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÖNETMELİKLER
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik