27 Haziran Resmi Gazete kararları
27 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
27 Hazira 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Haziran Salı 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2020/30, K: 2023/12 Sayılı Kararı