29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları

29 Mayıs 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 29 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1 1 5

29 Mayıs 2023 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Mayıs 2023 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2 2 5

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3 3 5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4 4 5

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/8)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ