3 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları

3 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
3 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1 1 5

3 Haziran 2023 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Haziran 2023 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

3 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2 2 5

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

3 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3 3 5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
3 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4 4 5

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 10620 Sayılı Kararı