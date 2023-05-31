31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları

31 Mayıs 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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31 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Mayıs 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği
–– Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği
–– Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
–– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği
–– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/24350 Başvuru Numaralı Kararı