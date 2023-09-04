4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları

4 Eylül 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 4 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
Son Güncelleme:
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1

4 Eylül Pazartesi 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Eylül Pazartesi 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

1 4
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

2 4
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3 4
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 4