5 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları

5 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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5 Haziran 2023 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Haziran 2023 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri