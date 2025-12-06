6 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları duyuruldu: Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar

6 Aralık 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında birçok bakanlık ve kurumda görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı. Boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Aydın atandı. Aynı bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan görevler için yapılan atamalar şu şekilde:

– Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal,

– Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye Bilgici Koçdemir,

– Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Onur Güneş,

– Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel,

– Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay,

– Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Avluk getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde VI. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve IX. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevden alındı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Karabörklü atandı.

Atama kararları, 5 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.