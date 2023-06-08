8 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Bugünkü kararlar neler?
8 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
8 Haziran 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Haziran 2023 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.