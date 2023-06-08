8 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Bugünkü kararlar neler?

8 Haziran 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
8 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Bugünkü kararlar neler? - Resim: 1 1 6

8 Haziran 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Haziran 2023 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

8 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Bugünkü kararlar neler? - Resim: 2 2 6

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

8 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları: Bugünkü kararlar neler? - Resim: 3 3 6

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1372 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Numan KURTULMUŞ’un Seçildiğine Dair Karar
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ