Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ömer Şahin atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü görevine ise mevcut Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı.

YÜKSEK HAKEM KURULU’NA YENİ ÜYELER

Öte yandan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 54’üncü maddesi uyarınca Yüksek Hakem Kurulu’na yeni üyeler seçildi. Karara göre; asıl üyeliğe Uğur Kızılca, yedek üyeliklere Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararların ardından, atama ve görevden almalara ilişkin süreçler resmen yürürlüğe girdi.