Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni başkanı ise kurum içi bir değişiklikle belirlendi; SPK İkinci Başkanı olan Mahmut Sütcü, kurumun yeni başkanı sıfatıyla göreve başlayacak.

Sütcü'den boşalan İkinci Başkanlık makamına Ahmet Aksu devralırken, Yusuf Sünbül ise SPK Üyeliğine getirildi.

MERKEZ BANKASI VE DENETİM KURULLARINA YENİ İSİMLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz tayin edildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun da yönetim kademesinde değişime gidildi. Kurulun yeni başkanı İbrahim Ömer Gönül olurken, Abdi Serdar Üstünsalih ise kurul üyesi olarak atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı koltuğuna Hızır Aslıyürek oturdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadrosunda yer alan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı ise görevinden alındı. Avcı'nın yerine Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Zikrullah Doğan'ın ataması gerçekleştirildi.

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞINDAKİ AÇIK KAPANDI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında bir süredir boş bulunan Başkan Yardımcılığı makamına Ahmet Alemdar atandı.