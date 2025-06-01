Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ulaşım kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, kamuya ait köprü ve otoyolların yanı sıra belirli toplu taşıma hatları da ücretsiz olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan otoyollar ile İstanbul Boğazı’ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00.00’dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ancak bu düzenleme, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle işletilen otoyol ve köprüleri kapsamıyor. Yani özel şirketler tarafından işletilen projelerde geçiş ücretli olmaya devam edecek.

TOPLU TAŞIMA HATLARINDA DA ÜCRETSİZ SEFERLER

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00.00’dan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24.00’e kadar şehirler arası ve şehir içi birçok toplu taşıma hattı da vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

Bu kapsamda TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatlarının yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.