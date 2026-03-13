Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Gemi adamlarının iaşe bedeli 430 TL'ye yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenen günlük yemek bedelinin Resmi Gazete kararıyla 325 TL'den 430 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte, görev alanlarında iaşe servisi bulunmayan gemi adamlarına ödenen nakdi bedellerde artışa gidildi.

YENİ RAKAM 430 TL OLARAK BELİRLENDİ

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre, daha önce 325 TL olarak uygulanan iaşe bedeli 430 TL'ye yükseltildi. Yeni tutarın belirlenmesi aşamasında işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin bir araya gelerek mutabakat sağladığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alınan zam kararına ve sürecin işleyişine ilişkin yaptığı duyuruda "Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

