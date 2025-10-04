Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı: Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çok sayıda üst düzey isim görevden alınırken, yeni atamalar da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında birçok kurumda değişiklik yapıldı.

DİYANET’TE GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ ATAMALAR

Karara göre Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı görevden alındı. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü de görevden alındı.

Başkan Yardımcılıklarına ise Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler ve Ahmet İshak Demir getirildi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hüseyin Demirhan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Metin Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ensari Yentürk, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Hamza Bayram, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sinan Kazancı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Halit Güldemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mehmet Arslan, 1’inci Hukuk Müşavirliğine Ertuğrul Coşkun, İstanbul İl Müftülüğüne ise Emrullah Tuncel atandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine; Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz, Lokman Arslan, Dr. Fatih Mehmet Aydın ve Tahir Tural görevlendirildi.

DİĞER KURUMLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Eda Yiğit getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine Ahmet Erdaş atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişleri Ali Onay, Fatih Demirkıran ve İbrahim Ayyıldız, Vergi Başmüfettişliğine yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda ise Aliağa Bölge Liman Başkanlığına Günhur Şanlı, Antalya Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Ergüven atandı.

