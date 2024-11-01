Cumhurbaşkanlığı kararıyla faiz stopajı yükseltildi: İşte yeni oranlar

Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Kasım 2024 tarihli 9075 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranları artırıldı.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesi kapsamında alınan karara göre; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli mevduat hesaplarındaki gelir vergisi stopaj oranı %7,5’ten %10’a çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %5’ten %7,5’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %2,5’ten %5’e yükseltildi.