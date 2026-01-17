Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Karar, 16 Ocak 2026 tarihli Resmi düzenleme kapsamında yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan 2026/16 sayılı Karar’da, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındığı bildirildi. Karar, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Aynı kararnamede, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde görev değişikliklerine de yer verildi. Buna göre, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alınırken, boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Salcan atandı.

